迎解封急單 聯合骨材營收連3個月歷史新高

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）迎接疫情解封急單，聯合骨材2022年11月合併營收新台幣3.28億元，年增32.93%，連續3個月創歷史單月新高；累計1月至11月營收28.82億元，年增22.89%，為歷年同期新高。

全球疫情解封，聯合骨材表示，手術量因此恢復正常，由於聯合骨材備有安全庫存得以供應市場急單需求，尤其歐洲、中南美洲大幅成長，推升營收表現超越疫情前水準，9月、10月及11月持續創下歷史單月新高。聯合骨材預期明年市場供需回復正常，在新產品貢獻提升下，展望審慎樂觀。

聯合骨材表示，今年以來，各國陸續解封，人工關節手術量恢復正常，過去經銷商因疫情庫存水位低，重新備置庫存的急單湧進，尤其以歐洲、中南美洲訂單需求最高。

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聯合骨材表示，今年台灣、日本、歐洲、中南美洲地區營收都成長，其中以歐洲成長幅度最高，來自歐洲營收已超越台灣，成為最大市場；雖然明年客戶補庫存的急單效應減退，但已掌握歐洲市場，明年將持續推動新產品在歐洲上市，預期歐洲市場成長可期。

2021年以來，聯合骨材陸續有新產品上市，原有產品也持續改善與精進，過去新產品主力在推動美國市場，明年也將在歐洲上市，拓展更多市場。展望明年，聯合骨材表示，將持續推動新產品、手術工具客製化，迎接後疫情時代的市場發展，營運審慎樂觀。（編輯：楊凱翔）1111209