代工廠11月營收出爐 廣達、和碩連6個月突破千億

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（中央社記者吳家豪台北9日電）筆電代工廠今天公布11月營收，廣達、和碩連續6個月突破千億元大關；仁寶受到客戶需求減緩影響，11月營收年減34%。

廣達在MacBook加持下，11月合併營收約新台幣1120.97億元，月增3%，年減1%；累計前11個月合併營收1.18兆元，年增17%，已超越去年全年水準。

廣達11月筆電出貨430萬台，月增10萬台，為第4季拉貨高峰。廣達預估，第4季筆電出貨將季減15%至20%，非筆電事業營收占比將超過50%；伺服器出貨進入高峰，第4季總量將高於第3季。

仁寶11月合併營收813.37億元，月減14.2%，年減34%；累計前11個月合併營收約1兆元，年減9.7%。

仁寶11月筆電出貨240萬台，月減50萬台，主因年底銷售旺季拉貨高峰已過。仁寶指出，第4季個人電腦（PC）出貨將季減約10%，非個人電腦出貨也將季減；今年全年PC出貨可能年減約25%。

和碩11月合併營收達1134.74億元，月減13.9%，年減28.29%，連續6個月突破千億元；累計前11個月合併營收約1.21兆元，年增8.82%。

和碩11月筆電出貨60萬台，月增5萬至15萬台；桌上型電腦與主機板出貨30萬至35萬台/片，與10月持平。

和碩預估今年第4季筆電出貨將季減15%至20%；桌上型電腦與主機板因客戶拉貨優於預期，第4季出貨季減幅度會較先前推算的50%至55%收斂。（編輯：楊凱翔）1111209