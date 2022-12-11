台版晶片法先進製程定義 經部：專家委員會個案審查

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（中央社記者鄭鴻達台北11日電）立法院明天將審議「台版晶片法案」產創條例10之2修法。官員透露，各黨團有高度共識，待母法三讀後，將儘速在半年內完成子法訂定；至於草案中的「先進製程」、「國際供應鏈關鍵地位」等定義，將視個案由學者專家組成委員會審查。

為鼓勵台灣半導體等產業的領先者更願意投入先進研發，並在先進製程持續尋求突破，行政院提出「產業創新條例」第10條之2修法，未來技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，研發費用的25%，以及購置先進製程的全新機器等支出的5%，皆可抵減當年度營所稅。

經濟部官員透露，經積極溝通、說明後，立法院各黨團的經濟委員會、財政委員會立委，對修法都持正面態度，僅詢問草案中的「先進製程」定義，以及何謂「居國際供應鏈關鍵地位」。

目前除行政院版本，也有民進黨立委賴瑞隆、郭國文、林宜瑾，國民黨立委楊瓊瓔、無黨籍立委黃國書及民眾黨團等版本，將於12日立法院的經濟委員會中審議。其中除黃國書版本設定研發費用抵減率30%、先進製程設備7%外，各草案版本內容均無太大差異。

官員表示，在修法溝通時，已有向立委詳細說明修法規劃，例如未來受理申請案件時，因適用產業不僅限於半導體，也可能包含電動車、5G甚至儲能等產業；因此，將就不同申請個案領域，邀集學者專家組成委員會審查。

官員說明，以半導體產業為例，目前先進製程以5奈米為主流，3奈米則在試量產，專家委員會會就申請案的製程，針對多少奈米以下才不算成熟製程、或如何才符合國際供應鏈關鍵地位等相關要件、進行討論。

官員解釋，產創條例10之2設定施行期間是到民國118年底為止，但因科技發展迅速，過幾年後會進展到何種程度仍未知，且不同申請案的產業領域專業技術有別；若採取當下邀集專家學者，針對個案認定、審查的方式，會更有說服力。

關於適用的研發費用規模，外傳訂有新台幣50億、70億與100億元等3版本。官員強調，實際並無所謂「版本」說法，而是財政部的繳稅或研發費用等資料，通常是以30億、50億、70億、100億元等級距，來篩選、評估哪些企業能適用產創條例。

至於研發費用規模訂定方向，官員表示，要等母法通過後才有依據討論、訂定子法，子法屬行政命令，只要完成預告程序及徵詢意見後，無需經立法院就可公布上路；至於時程，盼母法這會期通過後的半年內，完成子法訂定。

據財政部、經濟部初步共識，研發費用門檻介於50億元至100億元間，但行政院態度傾向50億元，因此仍待產創條例母法三讀通過後，再行跨部會協商。

據內部估算，若門檻設為100億元，台積電、聯發科、 聯詠等企業可望適用，若為70億元甚至50億元，聯電、日月光、南亞科、群聯、瑞昱甚至更多業者，都可望受惠。（編輯：楊蘭軒）1111211