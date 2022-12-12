美將公布通膨數據與利率決策 法人：左右台股表現

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（中央社記者吳家豪台北12日電）市場擔憂美國聯邦準備理事會（Fed）為對抗通膨而持續採取激進升息的立場，美股9日收黑。法人表示，本週將有美國通膨數據公布與利率決策會議等不確定因素，持續左右台股表現。

美股道瓊工業指數9日終場下跌305.02點，或0.90%，收在33476.46點；標準普爾500指數下跌29.13點，或0.74%，收在3934.38點；那斯達克指數下跌77.38點，或0.70%，收在11004.62點；費城半導體指數下跌23.716點，或0.86%，收在2721.016點。

台股9日在電子股領軍下，終場上漲152.39點，漲幅1.05%，收在14705.43點，重返月線約14659點之上；成交金額不到新台幣2000億元，加計盤後約1934.75億元。

產業訊息部分，台股企業11月營收陸續出爐，筆電代工廠廣達、和碩連續6個月突破千億元大關；仁寶受到客戶需求減緩影響，11月營收年減34%。

電腦品牌廠宏碁降低庫存奏效，11月營收來到189.06億元，月增4.7%；華碩11月集團營收達457.44億元，月增13.5%。

長榮航空受惠於邊境政策逐步放寬，客運市場逐步回升，11月營收128.06億元，創2020年2月、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來新高，年增11.61%。華航11月營收約122.6億元，月減1.95%，年減20.23%。

法人分析，台股反彈量能未出，大盤站回月線，但5日線及10日線偏空下挫，本週將有美國11月消費者物價指數（CPI）數據與聯邦公開市場委員會（FOMC）會議等不確定因素，持續左右台股表現。（編輯：趙蔚蘭）1111212