上市公司11月營收年減13.21% 金融、航運業衰退

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（中央社記者潘智義台北13日電）台灣證券交易所今天公布11月全體上市公司營收總計新台幣3兆1640億元，較去年同期衰退13.21%，營收衰退主要產業為金融保險業、貿易百貨業及航運業。

證交所發布新聞稿指出，11月營收成長公司共395家，衰退公司共576家；累計1至11月全體上市公司營收總計36兆9153億元，較去年同期成長6.66%，營收成長公司共574家，衰退公司共397家。

證交所說明，全體上市公司11月營收成長產業為通信網路業、觀光事業及半導體業。

全體上市公司1至11月累計營收呈現成長趨勢前3名產業為油電燃氣業、航運業及半導體業；衰退趨勢產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。

證交所表示，全體上市公司11月營收成長較大產業當中，通信網路業受惠頻寬升級需求增加，且零組件缺貨狀況緩解，訂單出貨順暢；觀光事業受惠國內外旅遊復甦影響，至於半導體業則受惠5G晶片及車用晶片等市場需求。

11月營收衰退較大產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，貿易百貨業因個別公司近期受匯率波動認列兌換損失及金融商品已實現損失，航運業因通膨壓力導致市場需求下降，運價下跌。

全體上市公司1至11月累計營收成長較大產業當中，油電燃氣業由於今年度原油價格高於去年同期，導致產品價格上漲，航運業因貨運需求及全年平均運價上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響。

上市公司1至11月累計營收衰退較大產業當中，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌以及市場需求下滑；玻璃陶瓷業因玻璃價格回跌，導致累計營收衰退。

證交所指出，本國及第一上市公司分別計894家及77家，共計971家皆於12月12日前完成111年11月營收申報作業。（編輯：張均懋）1111213