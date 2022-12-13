市場續陷觀望 新台幣連2貶收近2週新低
2022/12/13 18:03（12/13 18:08 更新）
新台幣連2貶，13日收盤收30.724元，貶值1分。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北13日電）美國即將公布消費者物價指數（CPI），市場屏息以待，觀望氣氛濃厚之下，台灣股匯市今天持續偏弱整理，新台幣連2貶，收盤收30.724元，貶值1分，台北及元太外匯市場總成交金額17.69億美元。
美國關鍵通膨數據公布在即，外資操作保守，今天從台股提款、賣超逾百億元，匯市也偏向匯出，股匯同步下跌。
台股今天開高走低，終場失守14600點整數關卡，收在14522.96點，下跌89.63點。
外匯交易員表示，市場觀望情緒濃厚，新台幣陷入狹幅整理，今天開盤價為30.728元，最高30.700元、最低30.730元。
外匯交易員指出，美國今晚公布CPI數據，外界將以此觀察美國通膨情勢是否降溫，以及此數據對聯準會利率決策的可能影響；在美國聯準會會議結果出爐之前，市場料將屏息以待，股匯市因缺乏明顯方向性，暫時延續盤整格局。（編輯：潘羿菁）1111213
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