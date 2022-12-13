更多編輯台推薦新聞：
世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決
運動

世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解
文化

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解

林秋離病逝享壽62歲 曾為林俊傑江蕙張惠妹填詞
娛樂

林秋離病逝享壽62歲 曾為林俊傑江蕙張惠妹填詞

摩洛哥恩納斯里致勝頭錘擊敗葡萄牙 離地2.78公尺破C羅紀錄
運動

摩洛哥恩納斯里致勝頭錘擊敗葡萄牙 離地2.78公尺破C羅紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

四維航、裕民保守看後市 估散裝明年第2季回溫

2022/12/13 18:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北13日電）航運族群本週進入法人說明會旺季，今天登場的四維航、裕民表示，目前市場不確定因素仍多，預計明年第2季後需求逐步回穩，待傳統旺季第3季到來，需求才會逐漸湧現。

四維航今天召開法人說明會，經營團隊表示，歐美聖誕假期將至，接著又是華人農曆春節，明年第1季表現最低，預計第2、3季才會有相對的成長，對於2023年獲利保守看待；至於轉投資的綠舞飯店，春節訂房率約6至7成，預估明年營收成長2成以上。

新船方面，四維航指出，貨櫃輪造船訂單擠壓下，明年散裝新船不多，四維航平均船齡10年，目前正在趁相對有利的情況下洽談處分2艘老舊船舶，同時也持續規劃新造船，以符合明年上路的環保法規。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

遠東集團旗下裕民航運，今天則受邀參加永豐金證券2022年第4季投資論壇。裕民主管會後接受電訪表示，雖然中國官方推出政策拉抬房地產產業，但對散裝航運市場來說仍需要時間發酵，預計明年第1季表現仍不佳，第2季回溫，傳統旺季第3季需求才會湧現。

另外，近期鐵礦砂價格回到110美元的高水位，顯示需求回溫，但裕民主管認為，相比今年第2、3季，近期鐵礦砂需求算平淡，且今年鐵礦砂出口增加最多的是澳洲，距離主要進口國中國的航線短，因此對海岬型船舶的日租金挹注有限。（編輯：楊蘭軒）1111213

#裕民航運
#四維航
#中國
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族