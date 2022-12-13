四維航、裕民保守看後市 估散裝明年第2季回溫

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（中央社記者賴言曦台北13日電）航運族群本週進入法人說明會旺季，今天登場的四維航、裕民表示，目前市場不確定因素仍多，預計明年第2季後需求逐步回穩，待傳統旺季第3季到來，需求才會逐漸湧現。

四維航今天召開法人說明會，經營團隊表示，歐美聖誕假期將至，接著又是華人農曆春節，明年第1季表現最低，預計第2、3季才會有相對的成長，對於2023年獲利保守看待；至於轉投資的綠舞飯店，春節訂房率約6至7成，預估明年營收成長2成以上。

新船方面，四維航指出，貨櫃輪造船訂單擠壓下，明年散裝新船不多，四維航平均船齡10年，目前正在趁相對有利的情況下洽談處分2艘老舊船舶，同時也持續規劃新造船，以符合明年上路的環保法規。

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遠東集團旗下裕民航運，今天則受邀參加永豐金證券2022年第4季投資論壇。裕民主管會後接受電訪表示，雖然中國官方推出政策拉抬房地產產業，但對散裝航運市場來說仍需要時間發酵，預計明年第1季表現仍不佳，第2季回溫，傳統旺季第3季需求才會湧現。

另外，近期鐵礦砂價格回到110美元的高水位，顯示需求回溫，但裕民主管認為，相比今年第2、3季，近期鐵礦砂需求算平淡，且今年鐵礦砂出口增加最多的是澳洲，距離主要進口國中國的航線短，因此對海岬型船舶的日租金挹注有限。（編輯：楊蘭軒）1111213