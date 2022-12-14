台綜院估2023年台灣經濟成長僅2.51% 智庫最保守

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北14日電）台灣綜合研究院今天發布經濟展望，下修2022年經濟成長率為3.01%，勉強「保3」，估2023年經濟成長率僅2.51%，是所有智庫中最保守，估明年消費者物價上漲率（CPI）為1.96%。

台綜院今天舉行2023年台灣經濟展望記者會，直言當前國際經濟局勢相當不樂觀，全球經濟從年初的樂觀復甦轉為衰退，俄烏衝突陷入僵局，引起全球能源價格高漲，而美國通膨壓力不減，貨幣緊縮政策持續，加上中國嚴格清零政策，諸多不利因素使得全球經濟面臨嚴重的衰退危機。

國際景氣快速降溫，台灣也受到衝擊，台綜院將2022年經濟成長率下修0.79百分點、降至3.01%。

展望明年，台綜院指出，全球經濟景氣逆風下，台灣成長動能跟著放緩，估2023年全年經濟成長率為2.51%；此預測數不只低於主計總處的2.75%，也低於台經院、中經院的2.91%及2.72%，是所有智庫最保守。

「明年經濟不會那麼悲觀，但也樂觀不起來」，台綜院創辦人劉泰英表示，邊境管制逐漸鬆綁，有助於消費力道恢復，但疫情、俄烏戰爭等不確定性不知何時才會消除，經濟成長力道還是偏向薄弱。

不過台灣的投資動能依舊可期，台綜院指出，國際景氣放緩，影響企業投資決策，但政府投資台灣三大方案自2019年實施至今，總投資金額已經超過新台幣1.8兆元，雖然不像初期的爆發式成長，但也陸續進入實質工程建設階段，將成為近年台灣經濟發展的基礎動能。

台綜院預估，2022年實質民間投資成長率達7.24%，2023年成長率為2.48%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台綜院今天同步公布11月整體產業電力景氣燈號續呈藍燈；進一步觀察產業表現，半導體業下半年用電成長幅度明顯趨緩，電力景氣燈號自10月起轉為黃紅燈，產業景氣走過高峰、轉折向下。

展望經濟前景，台綜院提醒，美中關係局勢、俄烏衝突發展、中國新一屆領導團隊政策方向、各國貨幣政策外溢影響等議題，均將影響國內經濟後續表現，必須審慎關注。（編輯：張均懋）1111214