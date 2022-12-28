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製造業景氣降溫 8月職缺數下探7年新低

2022/12/28 17:26（12/28 18:06 更新）
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行政院主計總處28日公布111年8月底工業及服務業職位空缺統計，數據顯示，今年8月底工業及服務業職缺數為23萬個，較110年同月減少1.8萬，各行業中，又以製造業、營建工程業減少情況較顯著。圖為台北市中正區一處建案工地人員作業情形。中央社記者趙世勳攝　111年12月28日
行政院主計總處28日公布111年8月底工業及服務業職位空缺統計，數據顯示，今年8月底工業及服務業職缺數為23萬個，較110年同月減少1.8萬，各行業中，又以製造業、營建工程業減少情況較顯著。圖為台北市中正區一處建案工地人員作業情形。中央社記者趙世勳攝　111年12月28日
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（中央社記者潘姿羽台北28日電）製造業景氣放緩，用人需求大幅降溫，主計總處今天公布111年8月底工業及服務業職位空缺統計，其中製造業的職缺數、職缺率雙雙下探7年以來最低水準。

主計總處調查所指的「職位空缺」，是指企業已經對外或是可以立即對外公開徵人，但還沒找到適任人員的現有職缺；空缺調查可呈現廠商當前的勞力需求狀況，不過「空缺」不等同「缺工」，由於員工退休、離職也會產生空缺，因此空缺數會大於缺工數。

主計總處補充，當景氣好時，廠商用人需求增加，職缺數也會攀升；反之景氣不好時，廠商面臨業務緊縮的狀況，職缺數可能下降。

統計顯示，今年8月底工業及服務業職缺數為23萬個，較110年同月減少1.8萬，各行業中，又以製造業、營建工程業減少情況較顯著；製造業職缺數7.7萬，年減1.3萬個，營建工程業職缺數1.9萬個，年減6400個。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，受到全球景氣降溫影響，今年下半年台灣出口動能明顯放緩，製造業用人需求因此轉為保守，職缺數7.7萬個與職缺率2.6%，雙創7年新低。

營建工程業職缺數減少，則是因營建成本增加使得工程量減少，以及移工持續引進所致。

相較製造業的低迷表現，服務業顯得欣欣向榮，陳惠欣表示，以職缺率來看，這次統計有3個行業職缺率高於4%，分別是住宿餐飲、藝術娛樂跟休閒服務業、其他服務業，可見先前受疫情影響的內需服務業穩步復甦，用人需求持續擴增。（編輯：林淑媛）1111228

#製造業
#職缺
#景氣
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