施振榮：明年台灣經濟不能過度期待 長期發展仍樂觀

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（中央社記者吳家豪台北27日電）電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮今天表示，全世界經濟不穩定，對明年台灣經濟不能過度期待，但台灣各行各業競爭力還在，長期發展仍樂觀；他同時表示，科技業還在缺人，國外裁員潮應該不會影響台灣。

施振榮今天出席2023「台灣的聲音 新年音樂會」接受媒體採訪，談到對明年景氣的看法時說，明年上半年當然還在調整期，大環境不是很理想，但台灣企業最大特色就是很有彈性和速度，調整庫存的速度也很快。

施振榮強調，景氣不好的時候，該思考如何少損失一點；景氣好的時候，就要多爭取一點，不斷循環下去，台灣就會愈來愈強。先前發生超額下單問題，明年下半年應該可以恢復正常，但還是要看客觀環境。至於景氣，每個國家都在想辦法解決通膨問題，慢慢會調整回來。

至於國外科技業裁員潮是否可能影響台灣，施振榮直言「不會」，現在科技業都還在缺人，美光所處的DRAM（動態隨機存取記憶體）是產品單一化的產業，如果供不應求就很好，供過於求就很慘。

談到2023年新希望，施振榮表示，企業需要長期不斷累積經驗和教訓，強化體質和核心能力，台灣企業的創新能力本來就沒什麼問題，需要不斷加強掌握市場和行銷能力，尤其在品牌行銷方面。

他說，掌握市場的公司例如蘋果、高通、輝達等，希望台積電到美國去，不是只有國安問題，接近市場還是非常重要。宏碁過去的發展是「倒向」，先掌握系統和市場，再走到面板、半導體等各種關鍵性零組件，才有出海口，掌握出海口是非常重要的一件事。

施振榮強調，台灣製造業最強之處，就是能配合客戶需求、接近市場，尤其是在資通訊方面。宏碁在20多年前就把製造移到接近市場的地方，製造能量等於全球化，不管供應鏈要減少或減短，都是為了減少庫存，不要在海上漂太久。

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此外，對於政府是否該「還稅於民」議題，施振榮直言，如果有多出來的稅，可以用一些方法來還稅於民，但這次疫情也花了很多錢，要思考應該如何做才能合理平衡。

他說，台灣因為疫情管控做得相對較好，經濟發展才能比較順利，現在全世界經濟不穩定，對明年台灣經濟不能過度期待 但台灣的競爭力一直存在，不只是半導體，各行各業的競爭力都非常不錯，他對台灣長期發展還是非常樂觀。（編輯：林淑媛）1111227