11月景氣燈號跌落藍燈 王美花：明年景氣挑戰大

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（中央社記者范正祥台北28日電）國發會11月景氣燈號跌落藍燈，經濟部長王美花今天在立法院受訪表示，國際機構和各國情勢預估，確實明年景氣相關變數和挑戰都非常大；經濟部會致力讓產業持續在國際上有競爭力。

全球景氣放緩、需求降溫，導致台灣經濟跟著蒙上陰影，國發會昨天公布11月景氣燈號，亮出睽違4年低迷的藍燈，且綜合判斷分數暴跌至12分，下探13年半新低紀錄。

立法院經濟委員會今天審查再生能源發展條例部分條文修正草案，王美花列席並備質詢。

會前，王美花回應媒體詢問經濟部如何因應11月景氣燈號跌落藍燈一事時表示，經濟部作為產業的主管機關，最重要是讓產業面能夠在明年因應這樣的變局。

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王美花指出，經濟部會致力讓產業持續在國際上有競爭力，在目前需求比較不穩定的情形，讓產業可以留住人才、留住相關就業機會；至於產業怎麼樣因應高庫存和需求變動，經濟部也會持續和產業作更細緻的溝通。

王美花表示，內需部分，過年之前民眾最想要的是物價穩定和供應充足，所以不管是推出相關平價專區，以及經濟部的國營事業也提出一些平價方案等，經濟部配合各部會一起來做。（編輯：張均懋）1111228