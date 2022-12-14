受惠環保新規上路 慧洋-KY估明年換約漲幅5至6%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北14日電）散裝航商慧洋-KY今天表示，明年農曆年後需求將有望緩慢回升，但在碳排環保新規上路縮減運力供給下，慧洋預估明年換約仍將有5至6%的漲幅。

慧洋今天召開法人說明會；針對年度換約漲幅，慧洋表示，今年下半年起受到全球通膨、升息及俄烏戰爭拖延、中國開放政策不明確等外在因素影響，2022年全年的換約漲幅下修至21.34%，但明年受惠碳排環保新規上路，仍可樂觀看待，預估將有5到6%的換約漲幅。

船隊營運部分，慧洋指出，目前旗下船舶總計140艘，平均船齡7年，2023、2024年將陸續交付7及4艘船舶。

慧洋表示，慧洋節能船隊數量高於其他散裝航商，擁有最大彈性調度與支援空間，加上2023年1月船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）等兩大碳排環保新規即將上路，慧洋也將在節能船隊上展現規模優勢。

展望2023年，慧洋指出，中國是全球最大原物料需求國，隨著中國開放政策日漸明朗，預期明年農曆年後需求將會緩慢回復；運力供給部分，近年散裝船舶新造船訂單量偏低，難以補足環保新規上路後船舶降速、汰舊報廢的運力缺口。

慧洋認為，2023年將成為考驗散裝航運業者的關鍵年度，慧洋維持審慎樂觀態度，有信心維持穩定與成長。（編輯：楊蘭軒）1111214