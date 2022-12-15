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北市公告土地現值 台北101連10年蟬聯地王

2022/12/15 17:15
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（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市地政局今天表示，民國112年的地王仍是台北101大樓，公告土地現值為每平方公尺新台幣198萬1000元，換算後每坪約655萬元，連續10年蟬聯全市地王。

北市地政局發布新聞資料指出，112年公告土地現值經地價評議委員會評定完成，全市平均調幅較今年上漲3.71%。眾所矚目地王部分，仍由台北101大樓穩居寶座。

地政局表示，因台北101大樓具全台指標地位，加上商辦市場需求殷切，帶動地價穩定成長，公告土地現值以每平方公尺198萬1000元，換算每坪約655萬元，自103年起連續10年蟬聯全市地王。

地政局指出，居次的新光摩天大樓以每平方公尺190萬3000元，換算每坪約629萬元。

地政局表示，112年公告土地現值調整，經地價評議委員會考量最近1年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均調幅為3.71%，全市12個行政區均上漲，漲幅最大的為南港區。

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地政局指出，南港區在東區門戶計畫帶動，包含持續推動軟體、會展、生技等各項公共建設，加上大型重劃及都市更新案，改善整體土地利用現況及城市風貌，平均調漲4.56%。

地政局表示，居次的內湖區，因內湖科技園區有龐大就業人口，帶動區內剛性置產需求，加上碧湖公園及大湖公園等多處公園綠地，居住環境良好，平均調漲4.20%。漲幅最小為萬華區，受西門町商圈商業活動減弱，地價漲幅較低影響，平均調漲3.02%居末。（編輯：李亨山）1111215

#地政局
#台北101大樓
#南港區
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