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台股小跌5.23點守月線 法人：關注內資動向與基本面

2022/12/15 19:40
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（中央社記者張建中台北15日電）台股今天震盪小跌5.23點，力守14700點月線關卡，收在14734.13點，成交值新台幣1922.19億元。法人表示，內資動向與企業基本面將是市場關注焦點。

分析師王兆立表示，美股14日出現拉回修正走勢，道瓊工業指數下跌142.29點，那斯達克指數下跌85.92點。美國聯邦準備理事會（Fed）升息2碼（1碼為0.25個百分點），符合市場預期，對美股應沒有影響。

王兆立說，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）談話內容才是影響美股走跌的關鍵，終點利率上調到5%以上，此外，經濟前景也有不小疑慮。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，美股14日雖然走跌，不過，收盤跌幅有收斂情況，投資人對終點利率持觀望態度，也是台股今天並未引發恐慌性殺盤的主因。

黃國偉說，隨著時間接近年終，外資即將休假，內資動向將是左右台股後續走向的關鍵，是市場關注重點；觀察近日有不少中小型股走勢強勁，不排除是內資推動。

王兆立表示，個股表現可能趨於分歧，強弱表現將以基本面為依歸，預期企業財報對股價的影響可能逐步增大，明年1月隨著企業開始陸續公布財報，基本面將成為市場關注的重點。（編輯：楊蘭軒）1111215

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