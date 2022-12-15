雲品酒店住房推加購碳權 晉升永續旅人50元有找

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（中央社記者吳家豪台北15日電）雲品國際19日起針對旗下雲品溫泉酒店日月潭住房，推「負碳排」加價購選項，旅客入住飯店可自願選擇加價由雲品代為購買碳權，同時雲品集團再加碼購買同等價值的碳權，不只加速實現自身營運碳中和，也讓住客成為永續旅人。

雲品發布新聞稿指出，絕大多數的人為活動皆會產生碳排放，因此除了減碳，還需要提高碳的清除量，才能達成碳中和；若能讓「碳清除量」超過「碳排放量」，就能邁向更高標準的「負碳排」目標。

雲品集團首創推動負碳排，攜手旅人以雙倍抵銷碳排放量，負起碳排責任。雲品也將成為台灣飯店業率先加入國際碳交易市場的公司，以自願性購買碳權進行碳抵換。

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經歷2年的碳足跡盤查，雲品與台泥資訊以飯店整年的原物料使用量、能源使用量、公共設備使用量等，計算出雲品溫泉酒店平均每房每晚入住的碳足跡為150公斤二氧化碳當量（CO2e），換算下來可用47元購買碳權來抵換，進而達到碳中和的目標。

雲品將透過加入新加坡的全球碳權交易平台CIX，完成碳權交易及抵換，購入的碳權來源為ARC REDD+項目，碳權均經過國際減碳標準VCS認證，並達成多項聯合國永續發展目標SDGs，主要是保護巴西東部的亞馬遜雨林，將協助亞馬遜再造林聯盟重新造林、防火以及培訓可持續利用土地的工作項目。（編輯：楊凱翔）1111215