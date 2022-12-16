112年股東會事前登記IC卡設定 1/4起開放

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（中央社記者潘智義台北16日電）台灣證券交易所今天表示，「112年召開股東常會日期事前登記作業」，將於明年1月4日上午9時起開放登記。

證交所發布新聞稿指出，為鼓勵公司股東使用電子投票，112年「召開股東常會日期事前登記作業」於最近一年股東會（含臨時會），曾有一次電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率達50%以上，且章程載明採用董監候選人提名制者，不受股東會每日召開限額80家限制。

證交所提醒各公司務必於今年12月19日至12月28日下午5時前完成「單一憑證IC卡設定作業」，才能進行股東會日期登記。各公司於112年1月4日上午9時起均需經由公開資訊觀測站認證申報系統，使用已驗證IC卡登記股東會日期。

證交所希望各公司於執行股東會「單一憑證IC卡設定」作業前，確認憑證於股東會正式開始登記（1月4日）時仍屬有效，再設定「股東會登記單一憑證IC卡」。

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對於每日股東會限額80家排定，證交所說明，將以證交所伺服器主機接收的時間先後順序為準，公司應於112年3月15日前完成登記作業。已完成登記股東會日期公司，股東會日期如有變動，仍可於公告股東常會日期前上線調整。

若公司未至公開資訊觀測站申報系統登記股東會日期，或登記日期與重大訊息及召開股東會公告的開會日期不一致，將無法完成股東會公告程序。此外，證交所提醒，自明年起新增「股東會召開方式登記作業」，公司於完成日期登記後，再登記召開方式，於112年3月15日前完成登記作業。已完成登記股東會召開方式公司，如有變動仍可於公告股東常會召開方式前上線調整。（編輯：趙蔚蘭）1111216