中華電與國泰金打造國際認證機房 預計明年啟用

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（中央社記者吳家豪台北16日電）中華電信攜手國泰金控打造桃園青埔資訊中心，於今年11月取得Uptime Institute國際認證機構的Tier Ⅲ等級建造認證，為國內首例取得此國際認證的金融業資訊機房，預計2023年啟用。

中華電信今天發布新聞稿表示，成立於1993年的Uptime Institute是全球權威國際機房認證機構，專門針對資料中心設計、建置、營運建立全球統一的認證標準。

中華電信指出，在Uptime Tier Ⅲ認證的建置品質保證下，桃園青埔資訊中心系統預計於2023年啟用，將為國泰金控各項金融服務系統提供高穩定性、高可靠度、高安全性的資訊服務不中斷環境。

桃園青埔資訊中心電力、空調系統皆採備援容錯架構，從公共用電、發電機組、UPS（不斷電系統）與電池、配電盤體、空調及機櫃用電供應迴路，皆具備冗餘備援及容錯機制，即使是僅有一個電源供應器的網路設備，也不會因電力中斷而影響服務運行。

桃園青埔資訊中心更導入資料中心基礎設施管理（DCIM）平台，監看所有機房及環境設施的運作狀況，包括電力、空調及溫濕度等，以達智慧化管理的目標。

在安全管控機制上，桃園青埔資訊中心採用新世代安全管理防護設計，整體管理流程及實體層面納入更多安全保護措施，以國家安全等級的安管機制，確保國泰金融業務資料與客戶資料的安全性。（編輯：楊蘭軒）1111216