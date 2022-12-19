電子回檔航運弱勢 台股跌95點失守14500點

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）電子回檔，航運股震盪跌深，櫃買OTC指數翻黑，台股終場下跌95.23點，收在14433.32點，守住半年線約14313點之上。



美股16日收黑，台股今天開盤走跌，早盤最低來到14411.81點，下跌116.74點，回測半年線，盤中代表中小型股的櫃買OTC指數回神，中國解封帶動生技搶藥題材，中小型生技族群獲特定資金青睞，午盤過後電子回檔，尾盤OTC指數翻黑，航運股跌幅加深。



終場台股加權指數下跌95.23點，收在14433.32點，跌幅0.66%，守住半年線，成交值來到新台幣2065.91億元，電子股下跌0.69%，金融股跌幅收斂小跌0.05%，航運股下挫2%。



主要電子權值股整理，晶圓代工龍頭台積電終場收在466.5元，小跌0.96%，聯發科未能守住平盤，終場收在656元，跌0.61%；鴻海收在101.5元，上漲1%，日月光投控終場收在95.8元，跌0.42%。市場傳出晶圓代工成熟製程降價，聯電收在42.95元，下跌3.05%。



金控股整理，其中富邦金收在56.6元，漲0.89%，中信金收22.05元，跌0.9%，兆豐金收30.65元，跌0.49%，國泰金收40.15元，跌0.12%。



航運股走勢震盪，長榮翻黑終場收162元，跌1.22%，萬海收76.2元，跌3.3%，陽明收64.3元，跌1.53%；航空雙雄長榮航收27.95元，下跌2.27%，華航收18.9元、跌2.07%。



台新中國通基金經理人魏永祥表示，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）仍放鷹，預期明年上半年Fed將持續升息，只是升息幅度減緩，終端利率升高至5%至6%機率大，這使得美股近日下挫，也影響台股加權指數失守月線，在月線約14700點和半年線之間震盪整理。



展望台股後市，魏永祥指出，台股上市櫃公司獲利預估雖然下修，但與實際狀況逐漸貼近，台股前波低點12629點已大致反映明年台股獲利下修預期，到明年3月公布年報前是財報空窗期，若此段時間通膨數據可進一步降溫，配合新年銷售旺季來臨、集團作帳行情，格局上類股輪動、個股表現為主。（編輯：張均懋）1111219