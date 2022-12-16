日經：Sony擬在熊本建手機感測器新廠 向台積電買晶片
2022/12/16 10:34（12/16 11:08 更新）
日本經濟新聞報導，索尼集團公司正研議在熊本縣建新廠，生產智慧型手機影像感測器，預計向台積電熊本新廠採購邏輯晶片。（路透社）
（中央社東京16日綜合外電報導）日本經濟新聞今早報導，索尼集團公司（Sony Group Corp.）正研議斥資數十億美元，在日本西部的熊本縣建新廠，生產智慧型手機影像感測器，預計向台積電熊本新廠採購邏輯晶片。
據日經新聞（Nikkei Shinbun）報導，索尼的新廠建設案最快預計2024年動土，最快隔年即可投入生產。
報導也指出，考量全球經濟成長放緩，索尼將仔細評估建廠時間及投資規模。
索尼半導體部門發言人拒絕就日經報導內容做出回應。
路透社報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行使全球供應鏈「斷鏈」後，美國、日本等全球主要經濟體爭相提高國內晶片產量。
台灣積體電路製造股份有限公司目前斥資86億美元，在熊本建設大型晶片廠，索尼和汽車零配件製造商電裝公司（Denso）均持有少數股權。
日經報導，索尼預計將從台積電的熊本新廠，採購影像感測器使用的邏輯晶片。（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1111216
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