半導體最先進主要製程根留台灣 經部4點駁「去台化」

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）對於台積電赴美投資所引發的「去台化」質疑，經濟部今天提出4大重點說明予以反駁，並強調半導體最先進、最主要製程，都會繼續根留台灣。

台積電6日舉行美國亞利桑那州廠移機典禮，第一期工程預計2024年開始量產4奈米製程技術，第二期工程預計2026年量產3奈米製程技術，兩期工程總投資金額約400億美元，年產能將超過60萬片晶圓。

對於近期甚囂塵上的半導體「去台化」論述，經濟部於臉書發文反駁，並引述台積電總裁魏哲家日前演講時提及的「台積電搬到美國會把台灣半導體掏空？門都沒有」及「台灣努力30多年，怎麼可能被擊倒」等說法。

經濟部分點說明指出，第一，台積電赴美設廠，半導體也沒有去台化。經濟部指出，台灣在全世界晶片總產能達每月219萬片，台積電赴美國的5奈米（含新宣布的 4 奈米製程）每月產能約2萬片，且台積電9成產能仍留在台灣。

第二，先進製程，台灣繼續領先。經濟部指出，台積電在美國的5奈米製程，2024年才會投產，3奈米也預計2026年才投產；但在台灣，台積電3奈米今年已試量產，2奈米廠也開始在新竹整地，政府更啟動竹科龍潭園區3期擴大計畫，將最先進的製程繼續留台灣。

第三，工程師支援美國廠僅1%，人才沒有外流。經濟部強調，台積電在台灣共有5萬多名工程師，到美國支援的人力僅為500人，占整體工程師約1%。

第四，40年供應鏈最健全，台灣無可取代。經濟部說，台灣半導體產業發展逾40年，不只人才最齊全，上下游供應鏈更有最完整的1000家以上廠商，台灣在半導體製造，無論是良率或成本都是最佳，1小時就能除錯並解決問題。（編輯：楊凱翔）1111207