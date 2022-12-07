台積電擴大美國投資 王美花：台灣是最重要生產基地

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（中央社記者范正祥台北7日電）台積電宣布在美國400億美元投入先進製程，再度引發「去台化」疑慮，經濟部長王美花表示，台積電總裁魏哲家強調沒有去台化問題，「是不可能事情」，台積電在台投資，從3奈米到1奈米皆按計畫執行，台灣是台積電最重要生產基地。

不過王美花也坦言，台積電需要克服美國半導體人才問題。

立法院經濟委員會今天審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管台灣自來水股份有限公司、台灣電力股份有限公司，王美花列席。

台積電昨天宣布美國亞利桑那州廠開始興建第二期工程，預計2026年開始生產3奈米製程，目前興建中的第一期工程預計2024年量產4奈米，兩期工程總投資金額約400億美元，為美國史上規模最大的外國直接投資案之一，也引發去台化疑慮。

王美花回應媒體詢問時說，台積電研發中心都在台灣這邊，完整的供應鏈也這邊。

她進一步指出，現在在台灣，3奈米已經在試量產了，2奈米也在積極整併，包括竹科寶山、中科等，甚至也為1奈米積極推動龍潭科學園區三期規劃，所以在台灣，整個供應鏈、完整的體系、政府的推動，台灣一定是台積電最重要的生產基地。

王美花表示，台積電總裁魏哲家強調沒有去台化，「那個是不可能的事情」。她說，台灣仍舊會是台積電和台灣半導體最重要的國際供應鏈。

不過外界質疑赴美設廠將面臨人才與成本高昂問題，王美花坦言，台積電確實要克服人才困境，若廠商有需要與美國官方溝通，經濟部會來協助，這也凸顯台灣具有人才與供應鏈的優勢條件。（編輯：潘羿菁）1111207