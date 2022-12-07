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台積電人才赴美恐掏空台灣？學者：回流與否才是關鍵

2022/12/7 11:42（12/7 11:56 更新）
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台積電在美國鳳凰城的新廠6日舉行移機典禮，廠房建築上高掛美國國旗、亞利桑那州旗和「美國製造」標語。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日
台積電在美國鳳凰城的新廠6日舉行移機典禮，廠房建築上高掛美國國旗、亞利桑那州旗和「美國製造」標語。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）台積電美國亞利桑那州廠完成首次移機典禮，數百名外派工程師陸續飛往美國，引爆台灣對人才外流恐慌；研究人力資源學者直言，關鍵不是人才外流，而是「人才是否回流」。

COVID-19疫情引爆晶片荒，加上地緣政治局勢日益緊張，各國意識到半導體已成兵家必爭之地，政策思維也納入國家安全等考量，盼強化半導體在地製造的能量，台灣的護國神山台積電，成為各國爭相拉攏的對象。

近兩年，台積電相繼宣布赴美國亞利桑那州、日本熊本縣設廠，外界憂心台積電海外設廠成本高，恐怕犧牲毛利率；如今台積電工程師又大舉赴美，進一步引發人才外流的恐慌，甚至遭指有「掏空台灣」疑慮。

不過台大國發所兼任副教授辛炳隆認為，應先釐清「人才外流」定義為何，如果是台灣企業在海外設分支據點，然後外派員工，讓海外分公司運作更順暢，「這樣也是壯大台灣母公司，沒什麼不好」。

辛炳隆認為，台積電工程師包機赴美就屬於上述情形，不宜以「人才外流」看待。

辛炳隆強調，重點不是人才外流，而是「人出去後，是否有機制讓他回流」，若能夠把國外經驗帶回來，對台灣就是好事。

以台積電創辦人張忠謀為例，當年就是在孫運璿與李國鼎的力邀下回台，先是擔任工研院院長，而後創辦台積電，護國神山就此萌芽。

辛炳隆表示，過去台灣政府與海外留學的人維持緊密關係，在此情況下，政府可以掌握海外人才庫，延攬他們回台貢獻所學，也就是俗稱的「海歸派」，但現在這種聯繫愈來愈薄弱，這也是制度可以強化的地方。

辛炳隆進一步指出，政府除了建立與海外人才的聯繫管道，爭取事業有成、學有專精的人才回台；另外，即便這些人繼續留在海外打拚，政府也可以舉辦座談會，讓他們分享經驗，將海外人才庫的價值最大化。（編輯：林淑媛）1111207

#台積電
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