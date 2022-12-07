張忠謀：全球化和自由貿易近壽終正寢 難起死回生

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台積電創辦人張忠謀（圖）6日指出，半導體業者面臨的局勢已經因地緣政治劇烈改變，並警告「全球化和自由貿易幾近壽終正寢」，而且不太可能起死回生。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日

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（中央社鳳凰城6日綜合外電報導）台灣半導體產業之父張忠謀今天指出，半導體業者面臨的局勢已經因地緣政治劇烈改變，並警告「全球化和自由貿易幾近壽終正寢」，而且不太可能起死回生。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，台灣積體電路製造股份有限公司位於美國亞利桑納州的晶圓廠今天舉行象徵意義十足的移機典禮，創辦人張忠謀在鳳凰城（Phoenix）的典禮中作以上表示。

這是台積電20多年來在美建造的首座先進晶圓廠。張忠謀表示，新廠要成功，還有許多「艱鉅工作」等待進行。

全球晶圓代工龍頭台積電於成立後8年的1995年就在華盛頓州卡默斯（Camas）設立在美首座晶圓廠，張忠謀拿目前這項400億美元計畫與當時作比較。

他說：「27年過去了，（半導體產業）見證世界巨大轉變，世界上的地緣政治形勢劇烈變化。全球化幾近壽終正寢、自由貿易幾近壽終正寢，許多人仍然希望一切能夠回復舊觀，但是我不認為能夠起死回生。」

美國對中國祭出嚴厲晶片禁令，雙方的緊張關係令外界日益憂心，全球科技供應鏈恐分裂成為兩個陣營。華府打擊北京發展半導體產業的野心，10月又有新限制措施推出，導致諸如台積電等公司越來越難對中國客戶提供服務。

張忠謀提到，由於自己在美國受教育並且工作數十年，一直夢想著在美國建立晶圓廠，但第一次的經驗並不順利。

「我原本以為已實現夢想，但是（首座晶圓廠）卻遭遇成本問題，我們碰到人才問題、我們碰到文化問題，夢想成真卻變成惡夢，讓我們花費數年才從惡夢中解脫，然後我決定將實現夢想的時間往後延。」

接下來數十年，台積電聚焦在其國內巿場打造最先進產能，此一策略既幫助台積電拉低成本，同時在技術上繼續精進。

移機是建造晶圓廠過程一大里程碑。張忠謀說，這場典禮標誌著台積電美國新廠邁向成功的第一階段完成，「開始的浪漫與初期的興奮已經不在，還有許多艱難工作等待完成」。

包括蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克（Tim Cook）、超微公司（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰等台積電美系客戶都親自出席典禮。蘇姿丰在場邊告訴日經亞洲，供應鏈的持續性是AMD這類公司當前要務之一。

她提到史無前例的晶片短缺問題時說：「整個半導體生態體系準備好了加快合作腳步…這個產業過去幾年經歷太多風雨，擁有更具地理多樣性的生產力如此重要。最終，我們想要的無非就是確保我們最重要的晶片供應鏈具有韌性。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111207