鳳凰城歡迎台積電 市長：很高興世界第一公司變鄰居

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台積電在美國亞利桑那州投資設廠，鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）以地主身分致詞。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日

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（中央社記者林宏翰鳳凰城6日專電）世界半導體製造龍頭台積電在美國鳳凰城設廠，市長蓋雷哥（Kate Gallego）受訪表示：「人家都說台積電是世界第一的半導體公司，我們很高興現在可以叫他們一聲鄰居。」

41歲的蓋雷哥是民主黨籍的年輕女性市長，2019年上任。今天在台積電美國廠的移機典禮上，她以地主的身分，緊接在台積電董事長劉德音、創辦人 張忠謀 之後上台，致詞順序在蘋果執行長庫克等大咖的前面。

蓋雷哥接受中央社訪問前，秀出新印好的名片，原有的英文版本背後加上了正體中文的通訊資訊，譯名凱特．蓋雷哥。

台積電在美國亞利桑那州投資設廠，引進商機與台灣人社群，鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）印製正體中文名片，與台灣人搏感情。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日

名片印正體中文搏感情之外，蓋雷哥說，今年10月10日鳳凰城舉辦歷年來規模最盛大的雙十節慶祝活動，未來會盡最大的努力，讓台積電及40多家合作廠商員工在當地生活，像家一樣的溫暖。

蓋雷哥說，人稱台積電是世界第一的半導體公司，但對當地居民來說，很高興可以叫他們是鄰居。

她向即將入住的台灣人社群介紹，鳳凰城擁有一流的居住品質、開闊的空間、美麗的景色，更有美食與購物場所。鳳凰城與台北市有42年的友誼關係，未來台灣社群在當地會住得越來越舒適。

蓋雷哥指出，台積電在鳳凰城的投資，從原本120億美元增加到400億美元，這是亞利桑那州有史以來最大規模的外國直接投資計畫，對鳳凰城來說意義重大，光是建設廠房就提供2萬個高薪的建築工作職缺，還有4500個工作機會比市長的薪水還高。

鳳凰城市政府為提供興建廠房需要的人力，與當地亞利桑那州立大學合作，推出建築營造的高階培訓計畫。此外，世界一流的科技廠商進駐，蓋雷哥說，對於有意投入科技業的當地年輕人是一大鼓舞。（編輯：馮昭）1111207