駁去台化 龔明鑫：台積電最先進製程留國內

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（中央社記者林宏翰鳳凰城6日專電）國發會主委龔明鑫今天以台積電董事的身分出席美國亞利桑那廠的移機典禮，他受訪時再度駁斥「去台化」傳言，強調台積電將最先進的製程留在國內。

行政院國家發展委員會主管的國發基金是台積電單一最大的法人股東，國發會主委龔明鑫今天以台積電官方董事的身分出席今天盛會。

龔明鑫會後接受台灣媒體訪問談到台積電在美國的投資，無論創造地方的就業機會，或是美國想要扭轉局面、將關鍵製造業移回本土，重新領導世界經濟，台積電都扮演舉足輕重的角色。

龔明鑫指出，美國擁有最強的IC半導體設計公司，台灣擁有世界最強的晶圓代工，兩個最強的第一名結合起來，造就了全世界最好的供應鏈。在這樣互信關係下，不只半導體，更擴及其他產業，包括他今年6月率團訪美的5G通訊技術，都有進一步合作的機會。

龔明鑫強調，所謂「去台化」是錯誤的想法。他說，台積電美國廠量產之後，即便2026年蓋好第二期，美國廠的產能占台積電總體不到3%，況且台積電一定會把最先進的製程留在國內，台灣的廠仍會是全世界最賺錢的廠。

他認為，台積電在美設廠不但為美國創造就業機會，同時對台積電本身也能提升競爭力。

同場出席活動的美台商業協會（USTBC）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）接受媒體訪問時也回應類似的話題。

韓儒伯指出，台積電是台灣的金雞母、矽盾，不但為台灣創造繁榮的經濟，同時吸引世界各國與台灣交朋友，保障台灣的安全，因此台灣人民任何關於台積電可能被挖空的擔憂，都是可以理解的。

他認為，既然台灣人民有這樣的擔憂，美國政府在迎接台積電投資的同時，要向台灣人民保證，台灣是全球企業可以在這裡安全進行生意往來的地方，台美經貿關係的未來仍是一片光明，這是美國政府義不容辭要做的事。（編輯：周永捷）1111207