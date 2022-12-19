郭台銘：永齡與BNT合作 目標是攻克癌症

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）德國生技公司BioNTech（BNT）16日在官網宣布與永齡基金會合作，鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘今天表示，他會窮盡一生力量，讓BNT與台灣所有治療癌症的醫療體系和醫生群合作，目標是攻克癌症。

台大醫院癌醫中心分院下午舉行4週年院慶活動，郭台銘以永齡基金會創辦人身分受邀出席，會前接受現場媒體短暫採訪。

郭台銘表示，今天台大醫院癌醫中心分院正式運作4週年，也是亡妻林淑如72歲冥誕。明年5週年慶，永齡基金會與台大醫院將會完成所有作業，運作正常後，將癌醫中心捐獻出去。

郭台銘說，大家都在討論「護國神山」，他認為，台灣的醫療體系、資源與人才，是台灣最寶貴的資產，提供社會大眾健康與生命的保證，現在永齡基金會與德國生技公司BioNTech（BNT）合作，攻克癌症是重要目標。

郭台銘說，台灣是BNT在亞洲設立的第1個癌症臨床試驗基地，他指出，台灣是全球頭頸癌好發率最高，永齡與BNT合作在台灣進行臨床試驗，台灣可以參與mRNA跨世紀的癌症免疫治療。

除了華人好發的頭頸癌，郭台銘表示，永齡和BNT也會在乳癌及血癌等癌症展開合作，預估明年5月的癌症年會，將邀請BNT高層來台進行演講。

郭台銘說，他會窮盡一生力量，讓BNT與台灣所有治療癌症的醫療體系和醫生群合作，目標是攻克癌症。

郭台銘16日晚間在個人臉書貼文表示，BNT已經在台灣註冊辦事處，並啟動第1個合作項目，也就是BNT113（頭頸癌疫苗）在台灣的臨床試驗，台灣可以參與mRNA跨世紀的癌症免疫治療。（編輯：楊凱翔）1111219