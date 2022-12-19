保瑞搶國際眼藥商機 旗下景德製藥通過美FDA查廠

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（中央社記者張良知台北19日電）保瑞今天宣布，旗下孫公司景德製藥接獲美國食品暨藥物管理局（FDA）正式查廠報告，說明景德製藥桃園廠區通過美國FDA藥證核准前查核（PAI），是台灣唯一通過美國FDA查廠的處方用藥眼藥製劑廠。

保瑞今天發布新聞稿指出，此次查核為安成所委託生產的兩項眼藥專案，此兩項專案美國過去12個月（至2022年10月）銷售金額為4.92億美元，景德製藥桃園廠區通過美國FDA查廠後，未來將可繼續接受客戶委託製造銷往美國的眼藥產品。

保瑞指出，隨著3C產品使用人口與時間日益增加，眼睛長期直視3C產品螢幕造成的慢性刺激及負擔，造成罹患眼部方面疾病人數增加的趨勢。

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根據調研機構GII統計資料指出，2020年全球眼科藥物市場規模達到367億美元，市場預計將以8.5%的複合年成長率，到2028年將達到704.9億美元。

法人表示，景德製藥是保瑞併購安成案其中一塊重要併購指標，保瑞在併購後對於系統、人員及品質的整合，眼藥廠順利完成美國FDA查核通過，不僅提升保瑞CDMO的能力及知名度，也實現併購安成使保瑞擴展到高毛利、低競爭的熱門眼藥市場。（編輯：楊凱翔）1111219