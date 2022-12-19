蘇貞昌以超商演變勉勵公部門 持續創新服務

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（中央社記者蘇思云台北19日電）行政院長蘇貞昌今天表示，便利商店從以前賣茶葉蛋到現在可以寄東西，服務無所不包，他以此勉勵公部門可運用新科技創新服務，同時不要忘記帶給民眾服務溫度，盼全國各機關以得獎者作為學習榜樣。

國發會下午舉行第5屆政府服務獎頒獎典禮，獎項分成數位創新加值組與社會關懷服務組兩類，共24個單位獲獎。

蘇貞昌出席頒獎典禮致詞時表示，親自頒獎給勞苦功高得獎人，是要向得獎人表達敬意跟感謝，讓全國各機關以此作為學習榜樣，讓政府服務更好，可以運用新科技來創新服務，且服務不要忘記溫度。

蘇貞昌以民間超商為例說，超商一開始的服務並非現在樣子，從賣茶葉蛋到可以寄東西，小小一家店內容千變萬化，競爭非常激烈；如今服務範圍無所不包，生意愈來愈好，這背後就是服務的溫度。

蘇貞昌強調，「人在公門好修行」，有政府會做事，要讓人民感覺有政府在替他做事，也要真的會做事，喊話公部門一以加油，做得不好的向得獎的人學習，國家會更好，人民會更好。

國發會主委龔明鑫致詞表示，獎項分成數位創新加值組及社會關懷服務組2大類，前者是透過科技創新加值提升行政效率，讓民眾有更直接感受，後者今年把中央跟地方政府分開，有更多獲獎名額。

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這次得獎單位的創新服務特色，像是台北市公共運輸處讓公車站牌力拚綠能轉型，電力來源改採電池結合太陽能發電與蓄電設備，面板改採電子紙顯示以降低電量，並透過跨機關進行共桿協調，讓智慧型站牌可掛於路燈、電桿等，獲得數位創新加值獎肯定。

另外，台中榮民總醫院透過人工智慧技術，達到智慧照顧零時差，獲得數位創新加值獎，相關規劃包括研發住院血糖監測系統，隨時掌握病人血糖變化，以及首創3大智慧藥物管理系統，並推動遠距醫療照護，增加長輩就醫便利性。（編輯：蘇龍麒）1111219