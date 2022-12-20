泰山賣全家持股違公司治理？ 證交所：謹慎嚴肅看待

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北20日電）針對泰山出售全家股權是否違反公司治理，台灣證券交易所董事長林修銘今天在「資本市場ESG生態系- ESG人才培育啟動儀式」受訪透露，已著手進行了解，會謹慎、嚴肅看待。

泰山12月5日透過巨額逐筆交易方式，出售轉投資全家便利商店約19%股權，總金額約新台幣80億元，獲利約54億元；泰山處分的4.33萬張全家股票，由國泰金大股東萬寶開發承接，金融業是否跨業經營便利超商也引起市場關注。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林修銘表示，泰山出售全家便利商店須有進一步結果才能對外說明，證交所對公司治理制度與法規一定全力維持，也希望上市櫃公司都能遵從規定，證交所絕對會徹底地去了解這次的爭議，也希望各界對台灣資本市場要有信心。

他強調，今天不針對個案說明，但證交所對於上市公司的公司治理要求有一定的準則，公司做出售持股決定也都有內控程序；證交所會很謹慎、嚴肅地看待；如果上市公司違反內控規定或法則時，證交所必定從投資人的角度思考，做好該做的事。（編輯：張良知）1111220