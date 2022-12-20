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台灣通運布局綠色物流 電動貨卡年減碳量達52噸

2022/12/20 17:05
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（中央社記者賴言曦台北20日電）台泥企業團所屬台灣通運今天和Scania Taiwan舉辦電動大貨卡新車發布會，宣布亞太地區首輛電動大貨車正式在台灣掛牌啟用。

台灣通運表示，Scania 26噸純電動大貨車和一般柴油大貨車相比，一年減碳量達52噸，減碳成果將全部歸屬企業客戶，可為客戶取得符合溫室氣體盤查範疇3的碳排放減量或碳權的效益。

針對客戶在推行綠色物流過程中對里程的擔憂，台灣通運結合關係企業台泥儲能，為客戶規劃結合綠電及儲能的低碳充電方案，並搭配能源管理系統，協助企業客戶優化充電效率。

台灣通運董事長辜公怡透過新聞稿指出，運輸服務占碳排1/4，淨零排放是全球共同目標，若把產業鏈上下游範疇3的碳排減少，不僅可讓環境更永續，也會使企業更有競爭力。

Scania Taiwan總經理柏明希（Michaela Boye）表示，Scania是車界第一家簽屬科學減碳基礎（SBT）的公司，台泥也有簽署SBT，雙方對永續理念一致，未來Scania不僅提供電動車，也會協助規劃路徑、車體打造、保養維修等，提供電動車整體解決方案，攜手客戶為綠色轉型努力。

台灣通運說明，Scania電動貨卡在動力上採用永磁同步馬達，連續最大輸出可達230kW，等同於310匹馬力，瞬間最大輸出可達290kW，等同於400匹馬力。

另外，Scania電動貨卡搭載9個鋰三元電池，電池總容量297kWh；充電功率支援最大130kW的CCS2直流充電規格，充滿電擁有250公里續航力，相當於從台北開到台南。（編輯：張良知）1111220

#台灣通運
#台灣
#Scania
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