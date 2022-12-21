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外資示警供過於求 ABF三雄盤中股價續挫

2022/12/21 12:00
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（中央社記者江明晏台北21日電）美系外資示警，ABF載板市場至2025年將出現更大的供過於求，且BT載板走弱速度高於預期，下調欣興、南電、景碩目標價，ABF三雄今天盤中股價續挫。

美系外資出具最新報告，認為隨降價狀況出現，ABF載板市場至2025年將出現更大供過於求，且BT載板走弱速度高於預期，調降欣興、南電、景碩目標價。

美系外資調降欣興目標價，自135元降至125元，維持「中立」評等。景碩目標價自115元降至90元，自「中立」降至「減碼」；南電目標價自235元降至180元，評等自「中立」降至「減碼」。

ABF三雄今天股價續挫，欣興昨日跌停後，今天盤中股價下跌逾3.5%，至122元；景碩下跌約4.5%，至104.5元；南電下跌近3%，至234.5元。

欣興日前宣布將2022年至2024年資本支出預算分別削減12%、16%、21%。美系外資認為，欣興主要是削減中低端ABF載板產能的資本支出，長期而言可能對整體產業略為有利。然而，此狀況證實美系外資認為目前ABF載板處於供過於求狀況的看法，以及調查顯示目前正在發生降價的狀況。

同時，主要應用於消費產品的BT載板需求和價格也出現明顯疲軟。美系外資指出，智慧手機晶片庫存持續增加，使BT載板拉貨動能明顯趨緩，供應商為試圖維持高稼動率而出現價格競爭。

整體而言，美系外資目前預期，ABF載板今年將供過於求約5%，明後兩年供過於求狀況將進一步增加，而明年上半年起售價應會趨向正常化。（編輯：趙蔚蘭）1111221

#美系
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