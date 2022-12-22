德儀新12吋廠量產 分析：電源管理晶片廠恐受影響

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（中央社記者張建中新竹22日電）美商德儀（TI）今天宣布，位於猶他州Lehi的最新12吋晶圓廠LFAB開始投入類比與嵌入式產品量產。市調機構分析，為維持新廠稼動率，德儀開始進行價格調整，電源管理晶片廠營運恐受影響。

德儀透過新聞稿宣布LFAB量產的消息，指出LFAB是德儀2022年投入半導體量產的第2家12吋晶圓廠，位於德州Richardson的RFAB2於9月開始投入初期量產。

德儀表示，LFAB可支援65奈米和45奈米技術，將提供再生能源、電動車及太空望遠鏡等領域電子設備需求的產能。

市調機構集邦科技分析師曾冠瑋說，德儀目前多要求客戶從TI.com購買產品，價格為系統自動調控，另有部分是整包進行議價，為了維持新廠稼動率，德儀開始進行價格調整，對於電源管理晶片業者已造成影響。

曾冠瑋表示，2023年上半年整體消費電子供應鏈持續進行庫存去化，預期所有廠商仍將面臨產品訂價方面的壓力。

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電源管理晶片廠指出，德儀新廠主打車用、工業及資料中心等應用市場，與國內業者主攻的電腦等消費性產品市場有所區隔，對台廠影響相對有限。

法人表示，矽力-KY產品線與德儀重疊性較高，隨著德儀產能擴增，未來矽力-KY面臨的競爭是否加劇，值得觀察。矽力-KY先前曾指出，將透過產品差異化，並以產品性能為客戶創造價值，因應來自德儀的競爭。（編輯：郭無患）1111222