證券商11月獲利大增達54億 前11月仍衰退逾6成

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（中央社記者潘智義台北22日電）台灣證券交易所今天公布，全體證券商11月稅後淨利新台幣54.65億元，較10月大幅成長63.41億元。累計1至11月稅後淨利347.21億元，較去年同期衰退635.12億元，約64.65%。

證交所發布新聞稿指出，11月大盤總成交值約4.953兆元，較10月增加28.28%，使證券商經紀手續費收入較上月增加，經紀業務淨利46.04億元，月增90.17%；11月自營出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利益16.41億元，相較於10月的虧損16.35億元，增加32.76億元。

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11月承銷證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利益5.24較10月增加8.89億元。

證交所統計，1至11月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退，而較去年同期減少37.64%，證券經紀業務利益492.82億元，年減41.39%；另今年1至11月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失12.42億元，且較去年同期衰退278.71億元，減幅約104.66%；1至11月承銷業務淨利益27.02億元，也較去年同期衰退28.46億元，約51.3%。（編輯：楊凱翔）1111222