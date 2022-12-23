宏達電傳出售VR事業 王雪紅：是假的

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

宏達電董事長王雪紅（前右2）與威盛董事長陳文琦（前右1）23日中午一同出席威盛舉辦的耶誕市集義賣活動，與威盛員工們同歡。中央社記者張建中攝 111年12月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北23日電）宏達電先前傳出有意出售VR事業，董事長王雪紅首度回應傳言，她說「是假的」。王雪紅表示，明年VR事業將是開始收獲的一年，希望7個事業部都能獲利。

王雪紅與威盛董事長陳文琦今天中午一同出席威盛舉辦的耶誕市集義賣活動，與威盛員工們同歡。她在受訪時針對市場傳出宏達電將出售VR事業一事作以上表示。

王雪紅說，宏達電會有很多VR新產品，可以期待；目前分成7個事業群，且越做越好，預期明年將是開始收獲的一年，希望7個事業部都能獲利。

王雪紅表示，元宇宙是個非常龐大的產業，宏達電自2014年開始深耕，很慶幸不受美中科技戰影響。她並看好元宇宙產業會越來越好，因為應用包羅萬象。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於區塊鏈手機方面，王雪紅說，區塊鏈是很好的技術，可以有很多應用，不管在藝術或矽智財（IP）領域都看好；對於虛擬貨幣，現在沒有甚麼評論。

王雪紅表示，感謝員工支持以及政府的努力，走過疫情這段艱難的時間，希望明年在疫情稍微過去後，經濟、科技能夠蓬勃發展，每個人都能健康平安。至於中國市場，王雪紅說，中國大陸是個非常大的市場，如果有很好溝通與深度經營都會很好。（編輯：趙蔚蘭）1111223