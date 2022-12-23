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群創：短線急單挹注 審慎樂觀期待明年第3季旺季

2022/12/23 17:05
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（中央社記者潘智義台北23日電）面板廠群創光電總經理楊柱祥今天表示，總體經濟尚未變好，未拉高產能稼動率，但從好的角度來看，客戶短線仍有急單，明年待產品庫存去化，迎接第3季旺季到來。

楊柱祥在今天媒體交流會指出，電視面板庫存降了不少，現在主要是資訊電子面板庫存待降，但客戶短線仍有機會下3萬、5萬、10萬片這種短線急單。因應中國防疫，造成後段模組廠運作的不確定性，只能提高其他地區後段模組廠備援的產能，明年第1季整體後段模組產能稼動率將從6成5提升至8成。

他說，中國面板後段模組廠區，目前約有3成5員工因染疫，暫時沒上班，雖然前段面板製程的產能稼動率不高，但後段模組產能須高於前段製程才能穩定生產。

楊柱祥解釋，因應客戶急單，將年底庫存的長短料組合成產品出貨，可逐步去化庫存，明年第1季只要庫存有效降低，面板產業可望慢慢轉好，接著第2季就可望「春江水暖，鴨先知」，迎接第3季的產業旺季。

不過，他坦言，庫存必須先去化，且總經要往好的方向走，美國聯準會（Fed）升息步調也要如市場預期，經過連續升息3碼（1碼是0.25個百分點）、2碼之後，升息1碼，這樣面板業才會出現上述轉好的情況。

群創董事長洪進揚表示，除了傳統的電視面板、液晶顯示器及筆電面板，目前車用顯示面板在手訂單達新台幣300億元，將有利於明年的業績表現；近來國際知名的汽車品牌新推出的後座顯示器，即採用群創的車用顯示面板。

另外，醫療用面板方面，群創旗下睿生光電規劃在明年上市。

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洪進揚說，雖然同業規劃在北美設廠，但群創短期並沒有這類計畫，當然配合客戶在中國以外的地方設廠是有評估，但群創面板前段製程都在台灣生產，後段模組製程也有部分產線移回台灣，所以短期內不必在其他地方建廠。

楊柱祥指出，群創配合南美的客戶出貨到非洲，但卻不會在非洲設廠，主要還是必須評估能否獲利，值不值得設廠；東南亞、中南美也會評估設廠，但都須審慎評估。（編輯：楊蘭軒）1111223

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