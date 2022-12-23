亞翔在手訂單達1176億元 明年營收展望樂觀

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（中央社記者張建中台北23日電）機電系統整合工程廠亞翔接單暢旺，今年至11月底累計簽約新台幣496.52億元，在手訂單金額累計達1176.78億元；總經理蔣曉麟表示，明年營收展望樂觀。

亞翔下午召開法人說明會，蔣曉麟說，今年台灣市場爆炸性成長，尤其半導體產業相當火熱，推升亞翔今年業績高度成長。

亞翔累計前3季營收247.7億元，已超越去年全年度營收237.52億元；其中，台灣比重67%，中國比重29%。以產業別來看，半導體產業比重51%，公共建設占29%，商辦大樓占11%。

蔣曉麟表示，今年至11月30日累計簽約金額達496.52億元，尚未施工工程合約餘額1176.78億元。在建工程有三鶯線捷運系統計畫統包工程，以及美商蘋果台灣分公司、聯電、力積電、台積電、中芯、和艦等廠商工程。

蔣曉麟說，亞翔目前在中國市場聚焦於半導體、印刷電路板與面板產業，2022年無塵室相關工程建設投入熱絡，但受困於10月美國加強對中國的技術封鎖，2023年對中國半導體相關市場展望相對謹慎。

受美國技術封鎖中國晶片的影響，促進前段半導體製造到東南亞設廠的腳步，且台資及陸資電子廠往東南亞投資越趨熱絡，將帶動供應鏈的建廠需求。蔣曉麟表示，亞翔在新加坡及越南都有經營布局，預期2023年將有收獲。

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明年半導體產業景氣存在變數，蔣曉麟說，基於客戶及在手訂單情況，亞翔明年營收展望依然樂觀。隨著公共工程業績比重可能下降，明年毛利率有機會向上提升；預期明年台灣市場將持平表現，大陸市場展望保守，越南及新加坡市場展望相對樂觀。

至於股利政策，亞翔董事長姚祖驤說，將依據公司實際資金需求情況發放；明年生意比較多，需要比較多資金，若有充裕資金，會調整股利配發率。（編輯：張良知）1111223