台股週線收黑256點 玻璃陶瓷股下挫12%跌最重
2022/12/23 18:59（12/23 19:23 更新）
台股23日收在14271.63點，單週下跌256.92點，跌幅1.77%。其中玻璃陶瓷類指數下跌12.11%。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘智義台北23日電）台灣證券交易所今天公布統計，台股今天收在14271.63點，單週下跌256.92點，跌幅1.77%。其中玻璃陶瓷類指數下跌12.11%、跌幅最大；鋼鐵類指數上漲3.07%、漲幅最大。
證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值為新台幣44兆6791.45億元，相比12月16日市值45兆4835.55億元，單週減少8044.1億元，減幅約1.77%。
本週未含金融類指數下跌243.7點，跌幅約1.95%，未含電子類指數下跌48.29點，跌幅約0.28%，未含金融電子類指數下跌30.03點，跌幅約0.21%。
本週集中交易市場總成交金額為1兆685.57億元，全體上市股票成交金額為1兆94.89億元，股票成交量週轉率為2.08%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2606.17億元，占全體上市股票交易金額25.82%；航運類1276.29億元，占12.64%；電子零組件類1004.55億元，占9.95%。
本週成交量週轉率前3名產業依序為生技醫療類13.93%、玻璃陶瓷類7.40%、航運類6.76%。
證交所統計，今年初開盤迄今共241個交易日，集中市場總成交金額為58兆8858.38億元，市場日平均成交金額為2443.4億元，股票成交量週轉率為109.2%，股票日平均成交量週轉率為0.45%。（編輯：楊蘭軒）1111223
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