普鴻推票交代收付系統 導入台北富邦銀行

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（中央社記者吳家豪台北26日電）資訊服務商普鴻資訊提供金融業財金、票交支付系統及加解密產品，今天宣布新一代採用容器化微服務雙活規劃的票交代收付系統（eACHaaS）於台北富邦銀行正式啟用。

普鴻發布新聞稿指出，在銀行數位轉型過程中產生客戶代收付交易需求，普鴻運用雲原生雙活（Active-Active）架構，推出新一代票交代收付伺服器，可應付瞬間大量交易及負載平衡，解決金融業與各行各業數位轉型時的交易服務品質難題，未來也能應用至其他非金融相關產業。

在商業模式上，普鴻也推出票交代收付系統訂閱制，能配合客戶彈性財務規劃部署，同時提供客戶全天候的在地服務，減輕銀行客戶維運人員的工作負擔。

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普鴻董事長林群國表示，數位轉型時代來臨，相關代收付交易應用大幅增加，一套能應付瞬間大量交易與換版不停機的雲原生雙活系統更顯重要。在支付應用快速增加之際，高速、安全且不間斷的交易平台技術將是未來趨勢。

普鴻今年本業表現亮眼，前3季合併營收約新台幣3.75億元、營業利益8071.8萬元，皆創歷史新高，分別年增13%、29%；稅後淨利約6852.9萬元，年增1.75%；每股盈餘3.11元，優於去年同期的3.09元。（編輯：楊凱翔）1111226