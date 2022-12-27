台股量縮小漲43點 法人：留意中國解封後續變化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北27日電）台股今天開高震盪，成交值僅新台幣1252.42億元。法人分析，外資適逢耶誕假期，指數延續量縮態勢，內資多以短線操作為主，後續需留意中國放寬邊境管制後的變化。

中國官方昨天晚間宣布明年1月8日將放寬邊境管制，台股今天在航空、觀光等解封題材股帶動下開高震盪，盤中高點至14410點，終場以14328.43點作收，漲43.30點，漲幅0.3%。

萬寶投顧協理王榮旭接受電訪時表示，外資適逢耶誕假期，且距離農曆春節封關日不久，市場操作較為頻繁，此時容易出現個股快速漲跌的情況。

王榮旭指出，由於電子產業今年受庫存去化壓力影響，較無題材發揮，因此資金轉向較具話題的解封概念股等非電族群，使觀光、航空類股成為今天盤面焦點。

投顧法人則指出，雖然中國放寬邊境管制為市場帶來正面消息，但須留意中國解封後，勢必要面臨到感染率上升，以及之後會否影響開工率等問題；另外，後續也須觀察通膨數據變化，以及央行政策、美債殖利率、美元走勢，以及基本面放緩的風險。（編輯：趙蔚蘭）1111227