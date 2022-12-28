中國重新開放引發通膨疑慮 亞股多隨美股挫跌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港28日綜合外電報導）中國棄守防疫清零政策，轉向重新開放，重燃市場對通膨的恐懼，前一天的華爾街股市受拖累挫跌，亞洲股市今天多隨美股走勢收低。

北京當局26日宣布2023年1月8日起，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，依據相關法規，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離等措施。

中國大幅放寬防疫限制措施雖點燃中國經濟復甦的希望，也引發助長通膨的疑慮。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「中國全面重新開放固然可能對全球經濟提供亟需且及時的提振，但也可能伴隨著不樂見的矛盾情況。」

「好消息是中國再度扮演全球廉價商品供應者的角色，同時供應鏈瓶頸也得到緩解。」

「壞消息則是隨著（經濟）加速成長至明年第一季，中國對原物料和所有能源無止境的需求，將推升商品的價格，而驚動到美國聯邦準備理事會和歐洲央行。確實，重新開放恐重燃某種程度的通膨疑慮。」

紐約券商米勒塔巴克公司（Miller Tabak）首席市場策略師梅利（Matthew Maley）說：「明年稍後我們可能會看到聯準會（政策）轉向，真的開始降息，但只會發生在比現今更加悲慘的情況下。」

亞股今天多走低，日股基準日經指數收跌0.4%，來到26340.50點。上海綜合股價指數收跌0.3%，來到3087.40點。

首爾股市今天跌幅逾2.2%，領跌亞股。雪梨、台北和雅加達股市也都收低。

剛過完耶誕假期，今天恢復交易的香港股市則在中國相關個股和科技股帶動下，恆生指數收漲1.6%，來到19898.91點。市場投資人仍在研究中國放寬防疫、取消入境隔離的消息。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111228