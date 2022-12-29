助攻綠能發展 水利署水域型光電設置提前超標

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（中央社記者曾智怡台北29日電）為擴大綠能大軍，水利署盤點適當水庫、滯洪池及淨水場等場域，推動太陽能光電，截至今年12月總併聯量已達143.415MW，且光是今年與相關單位合作結合滯洪池等場域併聯即完成4案、19.26MW，超出年度目標量14MW。

143.415MW的併聯量，相當於提供4萬9000餘戶家庭1個月的用電。

水利署今天發布新聞稿表示，為配合國家綠能推廣政策，自105年起邀集相關單位召開會議，廣泛納入水庫、埤塘、滯洪池等方案研提實施計畫，評估篩選日照較長中、南部區域的離槽水庫及滯洪池等地點，積極推動示範計畫。

同時，水利署也和台水、台電、各縣市政府、農水署等單位共同合作辦理水域型太陽能發電系統，藉以逐步推廣提升國內再生能源設置規模。

此外，水利署成立水庫與滯洪池水域型太陽能發電系統推動平台，盤點水庫及滯洪池水域設置水域型太陽光電案場，且為增加設置容量，也盤點淨水場設置可行性，截至目前已召開35次平台會議，積極控管加速計畫推動進度，如期達成111年目標量14MW，實際併聯發電達19.26MW。

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水利署強調，太陽能板不是電池，較像封裝好的熱壓三明治，由矽半導體構成，再接通導線將太陽能光電效應產生的電流，連接到電網加以運用，所以不會影響水域環境，更沒有污染的問題。

推動水域型太陽光電至今，截至今年12月，總併聯電量已達到143.415MW，帶來的發電效益，以1MW年發電量約125萬度、每戶家庭每月約303度用電量估計，相當於提供4萬9000餘戶家庭1個月的用電量，後續將把相關經驗帶到其他合適場域單元餘裕空間，持續推動低碳綠能。（編輯：楊凱翔）1111229