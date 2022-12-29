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系統出包遭罰1200萬元 國泰世華銀致歉

2022/12/29 18:58（12/29 19:07 更新）
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國泰世華銀行今年10月與12月系統出包，金管會29日開罰國泰世華銀行新台幣1200萬元。（圖取自維基百科共享資源，作者Solomon203，CC BY-SA 4.0）
國泰世華銀行今年10月與12月系統出包，金管會29日開罰國泰世華銀行新台幣1200萬元。（圖取自維基百科共享資源，作者Solomon203，CC BY-SA 4.0）
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（中央社記者蘇思云台北29日電）國泰世華銀行今年10月與12月系統出包，引發民怨，金管會今天開罰國泰世華銀行新台幣1200萬元罰鍰，銀行總經理減薪3成、為期3個月。國泰世華銀今天對此致歉，強調將深切檢討，竭力改善缺失。

國泰世華銀行今年10月因資訊大樓進行電力維護，導致網銀、ATM及信用卡刷卡等功能暫停服務，12月1日再因內部優化系統影響效能，導致用戶登入網銀緩慢，引爆民怨。國泰世華銀10月曾提出補償方案，提供民眾特定期間內6次跨行免手續費的優惠。

金管會今天對此開鍘，包括開罰國泰世華銀1200萬元，並命令國泰世華銀行總經理減薪3成、為期3個月。

國泰世華銀今天回應，關於今天金管會公告內容，將深切檢討，竭力改善缺失，也向近期因相關事件受到影響的客戶，致上最深的歉意。（編輯：楊凱翔）1111229

#國泰世華銀行
#金管會
#國泰
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