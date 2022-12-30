更多編輯台推薦新聞：
北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆
生活

北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣象局估112年第1季氣溫正常 雨量可能偏少
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股封關日交投清淡 力守14200點大關

2022/12/30 11:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北30日電）美股29日反彈收高，台股今天是2022年封關日，早盤上漲超過160點，最高來到14248.9點，隨後漲勢收斂至14200點附近，交投相對清淡，盤面以電子及航運股表現較強勢，部分遊戲股也獲買單挹注。

至10時45分左右，台股加權指數來到14201.88點，上漲116.86點，漲幅0.83%，成交值新台幣722.49億元；電子股漲0.95%，金融股漲0.67%，航運股漲0.85%。

晶圓代工廠台積電29日宣布南科3奈米廠擴廠動工，今天延續慶祝行情，早盤股價漲幅逾2%，高點至456.5元，元宇宙概念股宏達電漲幅超過1%，盤中最高來到57.2元。

航運類股續揚，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海盤中漲幅皆超過1.2%；航空雙雄長榮航、華航漲幅約0.7%。

跨年連假前夕，部分遊戲類股走揚，橘子盤中漲幅逾2.5%，最高來到69.7元；鈊象上漲超過1.2%，智冠漲幅約0.6%。（編輯：張均懋）1111230

#雙雄長榮航
#台股
#晶圓代工廠台積電
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股封關日早盤漲逾160點 站上14200點