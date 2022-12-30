台股封關日交投清淡 力守14200點大關

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（中央社記者吳家豪台北30日電）美股29日反彈收高，台股今天是2022年封關日，早盤上漲超過160點，最高來到14248.9點，隨後漲勢收斂至14200點附近，交投相對清淡，盤面以電子及航運股表現較強勢，部分遊戲股也獲買單挹注。

至10時45分左右，台股加權指數來到14201.88點，上漲116.86點，漲幅0.83%，成交值新台幣722.49億元；電子股漲0.95%，金融股漲0.67%，航運股漲0.85%。

晶圓代工廠台積電29日宣布南科3奈米廠擴廠動工，今天延續慶祝行情，早盤股價漲幅逾2%，高點至456.5元，元宇宙概念股宏達電漲幅超過1%，盤中最高來到57.2元。

航運類股續揚，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海盤中漲幅皆超過1.2%；航空雙雄長榮航、華航漲幅約0.7%。

跨年連假前夕，部分遊戲類股走揚，橘子盤中漲幅逾2.5%，最高來到69.7元；鈊象上漲超過1.2%，智冠漲幅約0.6%。（編輯：張均懋）1111230