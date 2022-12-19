蘇建榮：台灣經濟沒有衰退 只是成長放緩

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（中央社記者范正祥台北19日電）全球升息潮持續，台灣中央銀行15日宣布升息半碼，經濟景氣受到關注。財政部長蘇建榮今天指出，台灣經濟沒有衰退，只是成長放緩；國安基金會密切注意整體國際經濟和國內經濟。

立法院財政委員會今天審查貨物稅條例第12條之6條文修正草案等案，蘇建榮列席並備質詢。

蘇建榮會前受訪，談到對美國升息看法時表示，美國日前宣布再度升息2碼，符合預期，主要因為通膨相對放緩，另一方面也擔心升息太猛會影響美國經濟；台灣央行15日升息半碼，是綜合考量通膨和相關因素，從金融面來看希望儘量減少台美利差，可以減少外資流動對國內股匯市的衝擊，國安基金會密切關注相關情況。

被問到台灣中央銀行升息比較放緩，是否經濟衰退高於預期，蘇建榮說，台灣經濟沒有衰退，只是成長放緩，經濟還是在成長。一般預期，明年上半年經濟稍微放緩，國安基金會密切注意整體國際經濟和國內經濟。

另外，蘇建榮即將借調期滿，媒體問及卸任後安排，他表示，25日卸任當天是休假日，預計26日回學校任教；被問到心路歷程，蘇建榮笑說，說來話長。

國民黨立委賴士葆、民進黨立委林楚茵等人質詢時也關切蘇建榮即將借調期滿，肯定蘇建榮任內辛勞。蘇建榮說，已向學校申請歸建，感謝立委這幾年的支持與幫忙。（編輯：謝佳珍）1111219