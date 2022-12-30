台股週線收黑133點 光電股跌逾2%最重
2022/12/30 18:43
（中央社記者潘智義台北30日電）台灣證券交易所統計，今天台股收在14137.69點，較上週下跌133.94點，跌幅約0.94%，週線連4黑，其中以光電類指數下跌2.71%最大，漲幅則以觀光類指數上漲3.73%為最大。
證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值新台幣44兆2660.32億元，較上週12月23日市值44兆6791.45億元減少4131.13億元，減幅約0.92%。
證交所統計，本週未含金融類指數下跌122.81點，跌幅約1%，未含電子類指數下跌45.99點，跌幅約0.27%，未含金融電子類指數下跌25.33點，跌幅約0.18%。
本週集中交易市場總成交金額為6872.68億元，全體上市股票成交金額為6401.94億元，股票成交量週轉率為1.22%。
另外，本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類1811.92億元，占全體上市股票交易金額28.3%；生技醫療類826.24億元，占12.91%；航運類589.26億元，占9.2%。
台股本週成交量週轉率前3名產業依序為生技醫療類15%、電器電纜類4.92%、觀光類4.49%。
累計今年初開盤迄今共246個交易日，集中市場總成交金額為59兆5732.89億元，市場日平均成交金額為2421.68億元，股票成交量週轉率為110.41%，股票日平均成交量週轉率為0.45%。（編輯：楊凱翔）1111230
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
外資今年賣超1.2兆 分析師：升息庫存影響明年淡化