綠天鵝來襲 央行端外匯存底投資綠色債券等5措施

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）「綠天鵝」來襲，中央銀行不置身事外，今天端出「因應氣候變遷策略方案」，宣布2大目標、5項政策措施，除了運用貨幣政策工具引導金融機構響應永續，並落實綠色債券納入外匯存底投資標的。

談到國際情勢時，常以「黑天鵝」形容發生機率極低、易被忽略的事件，近幾年又多了「綠天鵝」一詞。國際清算銀行（BIS）曾發布報告，示警氣候變遷可能帶來「綠天鵝」事件，也就是「氣候黑天鵝」（climate black swan）的概念。

提到氣候變遷，外界會認為政府可從環保法規、產業減碳等面向著手，事實上，中央銀行也能扮演一定角色。

中央銀行今天舉行記者會，指出氣候變遷促使國際社會逐步採行低碳轉型措施，不過轉型過程可能帶來產業營運挑戰，推升綠色通膨（greenflation）壓力，並增加金融部門風險，影響金融穩定。

也因此，主要國家央行及金融監理機關積極評估氣候變遷風險對經濟金融的衝擊，逐步將其納入審慎監理範疇，並研究風險對貨幣政策有效性的影響與因應措施。

央行為了順應國際發展趨勢，並配合政府2050年淨零轉型規畫，參酌國際間央行因應氣候變遷議題的經驗與做法後，今天發布「中央銀行因應氣候變遷策略方案」，提及2大政策目標，分別為強化經濟金融體系因應氣候變遷風險韌性，以及協助經濟體系順利轉型至永續綠色經濟。

此外，央行還將逐步推動5大政策措施，包含研究氣候變遷對貨幣政策的影響、運用貨幣政策操作工具協助促進永續金融發展、研究因應氣候變遷風險的總體審慎工具、將綠色債券納入外匯存底管理運用考量，以及積極參與氣候變遷風險相關的國際交流。

央行表示，2021年起，央行就開始投資國際金融組織發的綠色債券，接下來會持續落實；此外，研議把銀行辦理永續金融績效納入央行公開市場操作操考指標。

央行總裁楊金龍日前於理監事會會後記者會上便預告，未來央行對銀行發行定存單時，擬評估銀行對ESG（環境、社會責任、公司治理）的重視程度。

央行官員強調，氣候變遷不僅造成龐大經濟損失、影響金融穩定，還會影響貨幣政策的效力；舉例來說，連續降雨導致某區域房子淹水、車子泡水，當銀行房貸、車貸又集中此區域，就會導致銀行持有貸款的價值減損，央行若與這家銀行有貨幣政策工具的往來，便會擔心其信用，影響貨幣政策效能。

有鑒於此，央行將與金管會共同合作，帶動金融體系積極因應氣候變遷挑戰，確保金融穩健發展。

媒體關注央行與金管會如何分工合作，央行官員解釋，央行與金管會都會協助綠色金融發展，金管會偏向金融業個體，央行則偏向總體，將研究氣候變遷對貨幣政策的影響，並研究因應氣候變遷風險的總體審慎工具。（編輯：楊蘭軒）1111230