中小型業者反映買不到綠電 經部：協調往後交易模式

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（中央社記者謝方娪台北1日電）半導體產業向總統提政策建言書，電力方面，業者希望10年電網強韌計畫可以再加速，並盼政府建立更健全綠電交易平台，以解決中小型廠商買不到綠電的窘境。

經濟部官員表示，會在可掌控的範圍內盡量加速電網建設，針對綠電交易，經濟部也規劃協調往後交易模式，盡量讓大型廠商以外的業者，同樣可以買到綠電。

總統蔡英文今天在新年談話中指出，已收到半導體產業政策建言書，將在近期召開諮詢會議。相關官員透露，該份政策建言書主要涉及供應鏈、研發、人才、基礎設施及租稅等面向。

經濟部官員表示，該份建言書中，針對電力長期規劃，有業者提出希望10年電網強韌計畫可以再加速；同時，有業者希望政府建立更健全的綠電交易平台，讓不同業者都可以買到綠電。

官員說明，有些電網建設並非單台電即可決定，舉例而言，興建變電所可能需得到地方政府同意核發建照，甚至涉及土地徵收等問題，需經溝通協調，不過一定會在可掌控範圍內盡量加速。

至於中小型廠商反映買不到綠電困境，經濟部官員表示，現在已有綠電交易平台，但有部分業者反映，因大型廠商直接買光綠電，以致沒有要長期或大量購買綠電的業者，較容易買不到綠電。

對此，官員表示，經濟部將再進行協調，看往後交易模式可以怎麼做，讓除了大型廠商以外的業者，同樣可以買到綠電。

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此份半導體產業政策建言書，涉及經濟部、國發會、財政部、勞動部、教育部、國科會、環保署等部會職責，牽涉範圍極廣。

相關官員表示，目前各大部會已動起來研議，各部會初步意見預計春節後均會出爐，不過還須經過多次跨部會會議協商，以便形成最後共識，再與業者溝通；按照往例，上半年即有機會作出結論回應業者建言，快的話甚至有望第1季就有結論。（編輯：蘇志宗）1120101