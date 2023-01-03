台積電重聚人氣 台股盤中翻紅重返14100點

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（中央社記者賴言曦台北3日電）台股今天早盤一度下挫逾百點，指數最低至14001點，但盤中台積電等電子權值股重聚人氣，帶動台股由黑翻紅，高點至14171點。

截至11時5分，指數漲20.26點，來到14157.95點，成交值新台幣872.66億元。

觀察盤面個股表現，台積電今天早盤買氣不振，盤中在買氣進場助攻下由黑翻紅，漲幅約0.1%左右。聯電今天聚集人氣，盤中高點至41.35元，漲幅超過1%。

群創、友達今天表現抗跌，盤中漲幅約2%；世芯-KY則在買氣支撐下，盤中漲幅一度至6.3%。

非電子族群方面，鋼鐵產業景氣出現落底反轉現象，中鋼今天在買氣助攻下震盪走高，盤中高點至30.15元，帶動鋼鐵類股走俏。

貨櫃股方面，最新一期國際運價指數出現止跌回升，一度帶動貨櫃三雄開紅盤，但盤中缺乏買氣支撐，長榮、陽明由紅翻黑，萬海則呈現狹幅整理。

法人分析，目前產業面尚未出現需求回溫的明顯跡象，因此仍應提防1月中下旬後的財報季出現獲利下修等情況，另外也需留意中國疫情能否獲得控制。（編輯：楊凱翔）1120103