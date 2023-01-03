更多編輯台推薦新聞：
2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣
國際

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜
國際

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會
運動

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電
首頁 / 證券

台積電重聚人氣 台股盤中翻紅重返14100點

2023/1/3 11:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北3日電）台股今天早盤一度下挫逾百點，指數最低至14001點，但盤中台積電等電子權值股重聚人氣，帶動台股由黑翻紅，高點至14171點。

截至11時5分，指數漲20.26點，來到14157.95點，成交值新台幣872.66億元。

觀察盤面個股表現，台積電今天早盤買氣不振，盤中在買氣進場助攻下由黑翻紅，漲幅約0.1%左右。聯電今天聚集人氣，盤中高點至41.35元，漲幅超過1%。

群創、友達今天表現抗跌，盤中漲幅約2%；世芯-KY則在買氣支撐下，盤中漲幅一度至6.3%。

非電子族群方面，鋼鐵產業景氣出現落底反轉現象，中鋼今天在買氣助攻下震盪走高，盤中高點至30.15元，帶動鋼鐵類股走俏。

貨櫃股方面，最新一期國際運價指數出現止跌回升，一度帶動貨櫃三雄開紅盤，但盤中缺乏買氣支撐，長榮、陽明由紅翻黑，萬海則呈現狹幅整理。

法人分析，目前產業面尚未出現需求回溫的明顯跡象，因此仍應提防1月中下旬後的財報季出現獲利下修等情況，另外也需留意中國疫情能否獲得控制。（編輯：楊凱翔）1120103

#台積電
#台股
#群創
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀