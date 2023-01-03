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台積電法說會1/12登場 首季營收恐降逾1成

2023/1/3 10:03
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（中央社記者張建中新竹3日電）台積電將於1月12日舉行法人說明會，法人預期，受市場需求疲軟影響，台積電今年第1季營收恐將季減10%至15%，全年營收將力拚持平，資本支出將維持在300億美元以上水準。

受供應鏈庫存調整影響，台積電不僅7奈米產能鬆動，法人預期，台積電5奈米製程產能利用率也較預期快速滑落，成熟製程需求也開始趨緩。

此外，新台幣兌美元匯率恐對營收造成不利影響，法人預期，台積電第1季營收恐將季減10%至15%，上半年為短期營運谷底，今年總營收將力求持平。

考量短期產業景氣低迷，台積電今年資本支出將審慎評估，不過因全球投資布局包括南京廠、美國亞利桑那州廠及日本熊本廠等進度維持不變，加上設備供應鏈狀況逐步改善，法人預期，台積電今年資本支出金額仍可望維持在300億美元以上水準。

法人指出，台積電3奈米去年正式量產，今年營收貢獻情況備受關注；此外，台積電在積極擴大海外布局的情況下，是否調整長期毛利率目標53%，也是市場關注的重點。（編輯：楊凱翔）1120103

#台積電
#南京廠
#日本熊本廠
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