2023交易首日 上櫃生技股成交比重逾3成高人氣

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）生技醫療產業2023年營運備受期待，今天是2023年台股首個交易日，早盤上櫃生技類股成交比重超過30%，僅次於電子的42.12%，上市生化加生技類股也逼近2成。

2023年第一個交易日，大盤開低走低下跌逾百點，生技類股展現高人氣，表現相對亮眼，早盤由獲利績優生保瑞帶頭領漲，盤中漲幅一度超越4%，檢測試劑股瑞基漲幅也超過3%；高價的藥華藥、長聖、共信-KY、美時、大江、智擎、醣基、泰福-KY、台新藥、大樹等漲幅都超過1%。

台灣生技醫療新藥產業歷經10餘年布局，新藥族群解盲成功與國際授權案數目成長快速，讓新藥股逐步擺脫低迷年代，未來1年有解盲、國際授權等新進度的族群也受到高度關注。另外獲利表現亮眼的學名藥、CDMO族群也受到法人青睞。

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法人表示，生技醫療產業不僅擁有穩健的基本面與具吸引力的估值，長期亦擁有極大的產業發展潛能，表現值得期待，台灣生技醫療類股布局多元，新藥研發、製藥、學名藥、原料藥、醫材、檢測、隱型眼鏡、保健機能性、美麗商機、細胞治療等各擁題材。

法人預期，未來1至2年內台灣藥證和授權案的權利金入帳，有望創史上最佳表現，2023年的生技醫藥產業將進入一個全新的世代。（編輯：郭無患）1120103